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Ekonomi

Pegasus'un teknik eğitim kalitesi Avrupa standartlarında tescillendi

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)-Havayolu sektöründe emniyetli uçuşun ilk adımını kaliteli bakım, kaliteli bakımın ilk koşulunu da nitelikli personel olarak tanımlayan Pegasus çok önemli bir başarıya imza atarak nitelikli bakım personeline verdiği eğitimin kalites

22 Haziran 2018 14:02

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)-Havayolu sektöründe emniyetli uçuşun ilk adımını kaliteli bakım, kaliteli bakımın ilk koşulunu da nitelikli personel olarak tanımlayan Pegasus çok önemli bir başarıya imza atarak nitelikli bakım personeline verdiği eğitimin kalitesini EASA Part-147 onayı ile tescillendirdi.

EASA.147.0146 nolu Part-147 Bakım Eğitim Organizasyonu onayı, verilen eğitimin Avrupa Birliği standartlarında olduğunu belgeliyor ve bu belge ile birlikte Pegasus tarafından verilen uçak bakım tip eğitimleri dünya çapında geçerlilik kazanmış oluyor.

6 ay gibi kısa bir sürede bu yetkiyi alan Pegasus’un, Airbus A318/A319/A320/A321 (CFM56), Airbus A319/A320/A321 (CFM LEAP-1A) ve B737-600/700/800/900 (CFM56) uçak bakım tip eğitimlerini vermeye yetkisi bulunuyor.

(FOTOĞRAF)

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