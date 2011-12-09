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Yaşam

Pegasus'un Ercan

09 Aralık 2011 17:48

-Pegasus'un Ercan-Adana uçağına yıldırım çarptı LEFKOŞA (A.A) - 09.12.2011 - Ercan-Adana seferini yapan Pegasus Hava Yolları uçağına kalkışından 10 dakika sonra yıldırım çarptı ve uçak Ercan Havalanı'na geri döndü. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hamza Ersan Saner, Pegasus'a ait, Ercan-Adana seferini yapan uçağa havada yıldırım çarptığını, uçağın teknik olarak yoluna devam edemeyeceğinden Ercan'a geri döndüğünü söyledi. Yolculardan yaralanan olmadığını, uçakta teknik arıza meydana geldiğini ve bakıma alındığını belirten Saner, yolcuların, başka bir uçakla Adana'ya gönderildiğini bildirdi.

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