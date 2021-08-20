Pegasusun 11 işçisinin 'sendikalı' olduğu gerekçesiyle işten çıkardığı belirtildi; çalışanlar kararı protesto etti

Pegasus'taki işten atmaları protesto etmek için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Nakliyat-İş Sendikası öncülüğünde basın açıklaması düzenlendi.

Havahaber.com'un haberine göre pegasusun geçtiğimiz hafta 11 çalışanını "sendikalı" oldukları gerekçesiyle işten çıkardığı belirtildi.

Mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirten çalışanlar ise Sabiha Gökçen Havalimanı'nda "Sendika Haktır Engellenemez" diyerek şirketi protesto etti.

Daha önce de pegasusun 1 Temmuz'da biten işten çıkarma yasağıyla birlikte 40 çalışanını işten çıkardığı belirtilmişti.

"Sendika üyesi olsun ya da olmasın tüm pegasus çalışanlarına sahip çıkacağız"

Eylemde açıklama yapan Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, işverenin sendikaya üye olan işçilere bu süreçte sendikadan istifa etmeleri koşulu ile yüzde 15 zam, dört maaş ikramiye gibi tekliflerinde bulunduğunu, bunları kabul etmeyen işçileri işten attığını ifade etti. İşten çıkartılmaların keyfi ve hukuksuz olduğunu belirten Küçükosmanoğlu, işten çıkartılanların tazminatlarının da ödenmediğini, daha da kötüsü özel eşyalarının bile verilmediğini, bazı çalışanların güvenlik ya da polis gözetiminde özel eşyalarını alabildiklerini ifade etti.

Küçükosmanoğlu, “Artık işverenin karşısında DİSK var Nakliyat-İş var. Sendikamız üyesi olsun ya da olmasın tüm Pegasus çalışanlarına sahip çıkacağız” dedi.

Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanının açıklamasının ardından söz alan Pegasus işçileri, gece gündüz demeden çalıştıklarını, yemek paydoslarını bile kullanamadıklarını, birçok kez müşterilerin saldırılarına maruz kaldıklarını, pandemi döneminde çok zor koşullarda çalıştıklarını anlattı.

Çalışanlar, çalışmalarının karşılığını alamadıklarını ve anayasal haklarını kullandıkları için hiçbir gerekçe gösterilmeksizin işten çıkarıldıklarını söyledi.