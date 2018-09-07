Pegasus'tan yurt dışı için sonbahara özel indirim fırsatı

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)- PEGASUS Havayolları, seçili yurt dışı hatlarına özel yüzde 30 sonbahar indirimi kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında biletlerini 9 Eylül tarihine kadar flypgs.com veya Pegasus Mobil uygulaması üzerinden,1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında seçili yurt dışı hatlarından alan misafirler yüzde 30 indirim fırsatından yararlanabiliyor. İstanbul, Ankara,İzmir ve Kayseri çıkışlı seçili dış hat uçuşlarına özel kampanya kapsamında 810 bin bilet satışa sunulacak.

Pegasus’un 42 ülkede 109 noktaya ulaşan uçuş ağı ve \'Sonbahar yüzde 30 indirimle güzel\' kampanyası ile ilgili detaylı bilgilere www.flypgs.com üzerinden ulaşılabilir.

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