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Pegasus'tan kasırga nedeniyle ücretsiz bilet değişimi

ANIL UÇAN/İSTANBUL (DHA) - PEGASUS Hava Yolları, Ege Kıyılarını ve Batı Marmara’yı etkilemesi beklenen kasırga nedeniyle yarınki İzmir, Bodrum, Dalaman ve Edremit seferleri için ücretsiz bilet değişimi gerçekleştirecek

29 Eylül 2018 20:46

ANIL UÇAN/İSTANBUL (DHA) - PEGASUS Hava Yolları, Ege Kıyılarını ve Batı Marmara’yı etkilemesi beklenen kasırga nedeniyle yarınki İzmir, Bodrum, Dalaman ve Edremit seferleri için ücretsiz bilet değişimi gerçekleştirecek.

Şirketten yapılan açıklamada, \"Ege Kıyılarını ve Batı Marmara’yı etkilemesi beklenen kasırga nedeniyle 30.09.2018 tarihinde İzmir, Bodrum, Dalaman ve Edremit uçuşlarına katılacak misafirlerimiz 08502506702 numaralı ücretsiz hattımızı arayarak, ücretsiz değişiklik işlemi yaptırabilirler\" denildi. 

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