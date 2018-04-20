Pegasus'tan çocuklara özel 23 Nisan indirimi

Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA)- Uçmanın herkesin hakkı olduğuna inanan Pegasus Hava Yolları; gelenekselleşen 23 Nisan kampanyasıyla 2-12 yaş arası misafirlerine yüzde 50 indirimli uçma imkanı sunuyor. Kampanya kapsamında biletleri 20-22 Nisan tarihleri arasında flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulaması üzerinden alınan minik misafirler, 7 Mayıs – 7 Haziran 2018 tarihleri arasında en az bir yetişkinle birlikte gerçekleştirecekleri tüm yurt içi uçuşlarda yüzde 50 indirimli olarak seyahat edebiliyor.

Pegasus’un 41 ülkede 108 noktaya ulaşan uçuş ağı ve gelenekselleşen 23 Nisan kampanyası ile ilgili detaylı bilgilere www.flypgs.com üzerinden ulaşılabilir. Kampanya biletleri, sadece flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulaması üzerinden alınabiliyor.

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