Pegasus’a 25 yeni uçak geliyor

İstanbul, 21 Aralık (DHA) - Pegasus Hava Yolları, 2012 yılında verdiği 100 uçaklık Airbus siparişi kapsamında 25 adetlik satın alım opsiyonunu A321 neo uçak tipi için kullanma kararı aldı.

Pegasus Hava Yolları, 2012 yılında verdiği ve sipariş verildiği tarih itibarıyla Türk sivil havacılık tarihinde bir seferde verilmiş en büyük sipariş olan 75 adedi kesin, 25 adedi opsiyonlu toplam 100 uçaklık A320neo ve A321neo’dan oluşan Airbus siparişi kapsamında, 25 adet uçağa ilişkin satın alım hakkı opsiyonunu A321neo uçak tipi için kullanma kararı aldı. 25 adet Airbus A321neo tipi uçak, 2022 yılında beş adet, 2023 ve 2024 yıllarında ise 10’ar adet olmak üzere Pegasus filosuna katılacak. Böylece 100 uçaklık Airbus siparişi kapsamında Pegasus tarafından kesin siparişi verilen A321neo sayısı 43’e ulaştı.

\"FİLOMUZU BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ\"

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, “Türkiye dünya havacılık pazarındaki konumunu her geçen gün daha da güçlendiriyor, biz de Pegasus olarak bu dönüşümün önemli oyuncuları arasında yer alıyoruz. 2012 yılında verdiğimiz 12 milyar dolar değerinde toplam 100 uçaklık Airbus siparişimiz, verildiği tarih itibarıyla Türk sivil havacılık tarihinde bir seferde verilmiş en büyük siparişti. Bu siparişin ilk uçaklarını 2016 yılı üçüncü çeyreğinde teslim almaya başladık. Şimdi ise aynı siparişin opsiyonlu 25 adet uçağını filomuza katmak üzere Airbus ile anlaşma sağladık. Filomuzu adım adım büyütmeye ve yeni uçaklarımızla beraber misafirlerimize daha konforlu bir uçuş deneyimi sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Airbus Müşteri İlişkilerinden Sorumlu COO’su John Leahy ise “Pegasus Hava Yolları’nın A321neo ACF ürününe verdiği sipariş, Airbus’ın orta segment pazarında en iyi, en verimli ve en konforlu çözümü sunduğunu kanıtlıyor. Kabin tasarımında son yenilikleri benzeri görülmemiş kapasite ve menzille sunan A321neo ACF, havayolunun yolcu deneyimini ve rekabetçi büyüme pazarında avantajını artırırken çevresel ayakizini de azaltacak” diye konuştu.

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