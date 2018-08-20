Pegasus yan gelirleri ile de uçtu

Gökhan ARTAN - İstanbul DHA- Pegasus Havayolları, Ocak-Haziran döneminde dış hat uçuşlarında gümrüksüz ürün satışları, uçak içi yiyecek–içecek satışlarının da aralarında olduğu yan gelirlerini yüzde 53 artırarak 767 milyon TL’ye çıkardı.

Türk şirketleri arasında en genç filolardan birine sahip olan Pegasus Havayolları toplam gelirini 2018 yılının ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artışla 2 milyar 892 milyon TL’ye yükseltti. Ana faaliyet konusu olan havayolu yolcu taşıma hizmetlerinden doğrudan doğruya elde ettiği gelire ek olarak Pegasus Havayolları yan gelirlerini de önemli oranda artırdı.



767 MİLYON TL YAN GELİR ELDE ETTİ



2018 yılının ilk altı ayında yan hizmetlerden elde edilen gelirleri toplam gelirlerin yüzde 26’sı olan Pegasus Havayolları, 2017’nin aynı dönemine göre yan gelirlerini yüzde 53 artırarak 767 milyon TL’ye çıkardı. Pegasus Havayolları’nın 10.1 Euro olan yolcu başına yan gelirleri de artarak 11 Euro’ya çıkarken yılın ilk yarısında yüzde 85.4 doluluk oranına ulaştı.



YAN GELİRLERİ NELER

Pegasus Havayolları, yolcu taşımacılığı ile bağlantılı uçuş öncesi ve uçak içi yiyecek–içecek satışı, uluslararası uçuşlarda gümrüksüz ürün satışı, fazla bagaj, rezervasyon değişikliği ve bilet iptal ücretler, havalimanı check-in ve koltuk seçimi ücretleri gibi ürün ve hizmetleri içeren çeşitli yan hizmetlerden gelir elde ediyor.



17.3 MİLYON YOLCU TAŞIDI

Pegasus Havayolları Ocak-Temmuz döneminde yolcu sayısını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12.8 oranında yolcu sayısını artırarak 17.3 milyona çıkardı.Pegasus Havayolları, 42 ülkede 109 uçuş noktasını kapsayan bir uçuş ağında hizmet veriyor. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndaki merkez üssü ağırlıklı olmak üzere, yurt içi ve yurt dışına uçuşlar yapıyor. Ayrıca başlıca Adana, Ankara, Antalya ve İzmir\'deki diğer yurt içi noktalardan da tarifeli seferler düzenliyor. Pegasus, Türkiye\'de 39, Avrupa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bağımsız Devletler Topluluğu, Ortadoğu ve Kuzey Afrika\'da ise 70 uçuş noktasına tarifeli seferler düzenliyor.