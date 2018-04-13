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Ekonomi

Pegasus ve Alitalia ortak uçuş anlaşması imzaladı

Anıl UÇAN/İSTANBUL (DHA)- TÜRKİYE'NİN öncü düşük maliyetli havayolu şirketi Pegasus ve İtalya’nın önde gelen havayolu şirketi Alitalia, ortak uçuş anlaşması imzaladı

13 Nisan 2018 14:07

Anıl UÇAN/İSTANBUL (DHA)- TÜRKİYE\'NİN öncü düşük maliyetli havayolu şirketi Pegasus ve İtalya’nın önde gelen havayolu şirketi Alitalia, ortak uçuş anlaşması imzaladı.

 Pegasus ve İtalya’nın önde gelen havayolu şirketi Alitalia, ortak uçuş anlaşması imzalayarak birbirlerinin anlaşmalı uçuşları için bilet satmaya başladı. Yapılan çift taraflı kod paylaşımı anlaşmasıyla, Pegasus misafirleri İstanbul Sabiha Gökçen’den Roma aktarmalı olarak Bari, Cenova, Katanya, Napoli, Torino ve Venedik iç hatlarına, Alitalia’nın misafirleri ise Roma, Bergamo, Bolonya’dan İstanbul Sabiha Gökçen’e ve aktarmalı olarak yurt içinde İzmir, Adana, Antalya, Bodrum, Ankara’ya, yurt dışında ise Tiflis’e bilet alabiliyor.

Pegasus ile Alitalia’nın imzaladığı çift taraflı kod paylaşımı anlaşması kapsamında, Pegasus misafirleri Alitalia’nın Bari, Cenova, Katanya, Napoli, Torino ve Venedik seferlerine biletlerini Pegasus’un tüm satış kanalları üzerinden alabiliyor. Alitalia misafirleri de Pegasus’un Roma, Bergamo, Bolonya seferleri ile İstanbul Sabiha Gökçen’e ya da İstanbul Sabiha Gökçen’den bağlantılı olarak yurt içinde İzmir, Adana, Antalya, Bodrum, Ankara ve yurt dışında Tiflis uçuşlarına Alitalia’nın tüm satış kanalları üzerinden biletlerini alabiliyor.

(FOTOĞRAF)

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