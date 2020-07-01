T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Pegasus, temmuz ayı yurt içi uçuşlarını açıkladı

01 Temmuz 2020 17:22

Pegasus Havayolları 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan Yurt içi uçuş listesini yayınladı.

Pegasus’un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “İstanbul Sabiha Gökçen’den; İzmir, Ankara, Antalya, Adana, Batman, Bingöl, Bodrum, Diyarbakır, Dalaman, Denizli, Balıkesir, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Şanlıurfa, Alanya, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kars, Konya, Malatya, Mardin, Muş, Amasya, Sinop, Ordu, Samsun, Trabzon, Van ve Sivas’a sefer düzenlenecek. İzmir’den; İstanbul Sabiha Gökçen, Adana, Ağrı, Kayseri, Ankara, Elazığ, Şanlıurfa, Hatay, Mardin, Muş, Samsun, Trabzon ve Sivas’a, Adana’dan; İstanbul Sabiha Gökçen, Antalya, Bodrum, Dalaman, Trabzon, İzmir ve Van’a, Antalya’dan; İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara, Adana ve Trabzon’a, Ankara’dan ise İstanbul Sabiha Gökçen, İzmir, Antalya, Bodrum ve Dalaman uçuş gerçekleşecek” ifadeleri yer aldı.

ETİKETLER

PegasusPegasus uçuşlarPegasus temmuztemmuztemmuz iç hatlarPegasus iç hatlarPegasus koronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24