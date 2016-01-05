T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Pegasus ve Onur Air Rusya uçuşlarını durdurdu

Pegasus 13 Ocak, Onur Air 14 Ocak'a kadar uçuşlarını durdurduğunu açıkladı

05 Ocak 2016 17:03

Pegasus Hava Yolları ile Onur Air, Rusya'nın mürettebat ve çalışanlarına 1 Ocak'tan itibaren vize talep etmesi ve yapılan vize başvurularına herhangi bir cevap alınamaması gerekçesiyle Türkiye ile Rusya arasındaki seferleri geçici olarak durdurduğunu açıkladı. 

Pegasus Hava Yolları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya'nın tüm dünyada kabul edilen "International Civil Aviation Organization" (ICAO) kurallarına aykırı olarak Türk taşıyıcılarına ait uçucu ekiplerden 1 Ocak 2016 itibariyle vize talep ettiği bildirildi. 

Pegasus Hava Yolları'nca yapılan vize başvurularından da herhangi bir cevap alınamadığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Türkiye ile Rusya arasındaki seferlerimiz 13 Ocak 2016 Çarşamba gününe kadar (12 Ocak 2016 Salı günü dahil) iptal edilmiştir. İlgili uçuşlara bileti olan misafirlerimize çağrı merkezimiz 0850 250 67 02 üzerinden ücretsiz iade yapılacaktır. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı gelişen bu olay neticesinde yapılan iptallerden dolayı üzgün olduğumuzu belirtiriz. Uçucu ekiplerimiz için istenen vizeleri alma konusunda girişimlerimiz devam etmekte olup vizeleri alınmasını takiben uçuşlarımızı tekrar başlatacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz." 

Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rusya'nın Moskova ile Krasnodar şehirlerine direkt seferler düzenliyordu.  

Onur Air de Rusya'nın Nalçik kentine yaptığı seferleri, aynı gerekçelerle 14 Ocak'a kadar durduğunu belirtti. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Türk Pegasus HavayollarıRusyaHavayollarıOcakFederasyonuICAOCivil Aviation OrganizationTürk TaşıyıcılarınaTürkiyeTürkTürk Hava YollarıDeutsche Welle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24