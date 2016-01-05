Pegasus ve Onur Air Rusya uçuşlarını durdurdu

Pegasus Hava Yolları ile Onur Air, Rusya'nın mürettebat ve çalışanlarına 1 Ocak'tan itibaren vize talep etmesi ve yapılan vize başvurularına herhangi bir cevap alınamaması gerekçesiyle Türkiye ile Rusya arasındaki seferleri geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Pegasus Hava Yolları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya'nın tüm dünyada kabul edilen "International Civil Aviation Organization" (ICAO) kurallarına aykırı olarak Türk taşıyıcılarına ait uçucu ekiplerden 1 Ocak 2016 itibariyle vize talep ettiği bildirildi.

Pegasus Hava Yolları'nca yapılan vize başvurularından da herhangi bir cevap alınamadığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye ile Rusya arasındaki seferlerimiz 13 Ocak 2016 Çarşamba gününe kadar (12 Ocak 2016 Salı günü dahil) iptal edilmiştir. İlgili uçuşlara bileti olan misafirlerimize çağrı merkezimiz 0850 250 67 02 üzerinden ücretsiz iade yapılacaktır. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı gelişen bu olay neticesinde yapılan iptallerden dolayı üzgün olduğumuzu belirtiriz. Uçucu ekiplerimiz için istenen vizeleri alma konusunda girişimlerimiz devam etmekte olup vizeleri alınmasını takiben uçuşlarımızı tekrar başlatacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz."

Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rusya'nın Moskova ile Krasnodar şehirlerine direkt seferler düzenliyordu.

Onur Air de Rusya'nın Nalçik kentine yaptığı seferleri, aynı gerekçelerle 14 Ocak'a kadar durduğunu belirtti.