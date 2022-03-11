Pegasus, Rusya seferlerini durdurdu

Havayolu firması Pegasus, Rusya seferlerini geçici olarak olarak durdurduğunu açıkladı.

Pegasus'tan yapılan açıklamada, "Mevcut durumdan kaynaklanan operasyonel riskler doğrultusunda, Rusya Federasyonu varışlı ve kalkışlı tüm uçuşlarımız ,13 Mart 2022 ( dahil ) tarihi itibariyle, 27 Mart 2022 tarihine kadar geçici olarak durdurulmuştur" denildi.

Şirket, bur tarihler arasında Moskova, St. Petersburg, Mineralnye Vody, Grozni, Mahaçkale ve Krasnodar varışlı ve kalkışlı uçuşu olan yolcuların kesintisiz iade ve ücretsiz bilet değişikliği hakkı olduğunu bildirdi.

Açıklamada, "2022/328 sayılı Avrupa Birliği Regülasyonu ile Rusya Federasyonu varışlı ve kalkışlı uçak seferleri için; sigorta/reasürans, leasing, operasyon ve bakım hizmetlerine bağlı yaptırım ve yasaklar uygulanmaktadır" bildiriminde bulunuldu.

Birçok Batı ülkesi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle hava sahasını Rus uçaklarına kapatmıştı.