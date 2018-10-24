Pegasus ile Türkiye'yi keşfetme zamanı

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)- PEGASUS Hava Yolları, misafirlerinin Türkiye’yi keşfetmesi için özel bir kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında biletlerini 31 Ekim 2018 tarihine kadar flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulaması üzerinden satın alan misafirler, 31 Mart- 26 Ekim 2019 tarihleri arasında 89,99 TL’den başlayan fiyatlar satın alma imkanı yakalayacak. Kampanya Pegasus’un tüm iç hat seferlerinde geçerli olacak.

Pegasus, misafirlerini 36’sı yurt içinde, 71’i yurt dışında olmak üzere toplam 42 ülkede 107 noktaya ulaştırmakta ve İstanbul Sabiha Gökçen üzerinden Türkiye ile Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Rusya, Orta Asya arasında bağlantılı uçuşlar gerçekleştiriyor. “Türkiye’yi Keşfetme Zamanı” kampanyasını ve diğer kampanyalar hakkında bilgilere www.flypgs.com adresinden ulaşılacak.