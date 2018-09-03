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Pegasus Havayolları'nın pilotu göklere veda etti

Pegasus Havayolları’nın pilotu göklere veda etti ANIL UÇAN/İSTANBUL (DHA) Pegasus Havayolları’nın Genel Müdür Yardımcısı ve pilotu Reha Özdemir, son uçuşunun ardından 65 yaşında göklere veda etti

03 Eylül 2018 19:32

Pegasus Havayolları’nın pilotu göklere veda etti

ANIL UÇAN/İSTANBUL (DHA)

Pegasus Havayolları’nın Genel Müdür Yardımcısı ve pilotu Reha Özdemir, son uçuşunun ardından 65 yaşında göklere veda etti.

Pegasus Havayolları’nda Uçuş İşletmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve pilotu Reha Özdemir, Bodrum’dan Sabiha Gökçen Havalimanı arasında son uçuşunu gerçekleştirdikten sonra aktif pilotluk hayatını sonlandırdı.

Kaptan Pilot Reha Özdemir’i son uçuşunun ardından, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane, Pegasus Havayolları eski Genel Müdürü Sertaç Haybat, ailesi,çok sayıda yönetici ve çalışma arkadaşları karşıladı.

Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane, uçuş sonrası düzenlenen veda töreninde Kaptan Pilot Reha Özdemir’e plaket takdim etti.
(FOTOĞRAFLI)

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