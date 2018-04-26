T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Pegasus Havayolları'nın kış kampanyası başladı

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)-PEGASUS Havayolları 2018-2019 kış sezonu biletlerini 39,99 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sundu

26 Nisan 2018 14:23

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)-PEGASUS Havayolları 2018-2019 kış sezonu biletlerini 39,99 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sundu.

Uçmanın herkesin hakkı olduğuna inanan Pegasus Hava Yolları, herkesi uçuracak özel fiyatlarla heyecanla beklenen kış sezonunu mobil kanallarında satışa açıyor. Kışın soğuk günlerinde yeni yerler keşfederek içlerini ısıtmak için biletlerini 26 Nisan – 1 Mayıs arasında Pegasus Mobil uygulaması ve mobil sitesinden alanlar, 28 Ekim 2018 – 30 Mart 2019 tarihleri arasında Pegasus’un kış sezonu başlangıç fiyatlarıyla diledikleri yerlere uçabilecek. Pegasus’un yurt içi uçuşları 39,99 TL’den, yurt dışı uçuşları ise 29,99 dolardan başlayan özel fiyatlarıyla misafirlerle buluşacak.

Pegasus’un 38’zi yurt içinde, 70’i yurt dışında olmak üzere 41 ülkedeki toplam 108 uçuş noktası ve kampanyalarıyla ile ilgili detaylı bilgilere www.flypgs.com üzerinden ulaşabiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANIL UÇANİSTANBULDHAPEGASUS HavayollarıTLdenUçmanınPegasus Hava YollarıKışınNisanMayısPegasus MobilEkimMartPegasusun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24