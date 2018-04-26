Pegasus Havayolları'nın kış kampanyası başladı

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)-PEGASUS Havayolları 2018-2019 kış sezonu biletlerini 39,99 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sundu.

Uçmanın herkesin hakkı olduğuna inanan Pegasus Hava Yolları, herkesi uçuracak özel fiyatlarla heyecanla beklenen kış sezonunu mobil kanallarında satışa açıyor. Kışın soğuk günlerinde yeni yerler keşfederek içlerini ısıtmak için biletlerini 26 Nisan – 1 Mayıs arasında Pegasus Mobil uygulaması ve mobil sitesinden alanlar, 28 Ekim 2018 – 30 Mart 2019 tarihleri arasında Pegasus’un kış sezonu başlangıç fiyatlarıyla diledikleri yerlere uçabilecek. Pegasus’un yurt içi uçuşları 39,99 TL’den, yurt dışı uçuşları ise 29,99 dolardan başlayan özel fiyatlarıyla misafirlerle buluşacak.

Pegasus’un 38’zi yurt içinde, 70’i yurt dışında olmak üzere 41 ülkedeki toplam 108 uçuş noktası ve kampanyalarıyla ile ilgili detaylı bilgilere www.flypgs.com üzerinden ulaşabiliyor.