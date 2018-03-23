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Ekonomi

Pegasus Havayolları'ndan yüzde 50 indirim fırsatı

Pegasus Havayolları’ndan yüzde 50 indirim fırsatı Anıl UÇAN/İSTANBUL (DHA)-Pegasus Havayolları, mobil kanalları üzerinden bilet alan misafirlerine yüzde 50 indirim fırsatı sundu

23 Mart 2018 15:36

Pegasus Havayolları’ndan yüzde 50 indirim fırsatı

Anıl UÇAN/İSTANBUL (DHA)-Pegasus Havayolları, mobil kanalları üzerinden bilet alan misafirlerine yüzde 50 indirim fırsatı sundu.

Kampanya kapsamında biletlerini  biletlerini 23-25 Mart tarihleri arasında Pegasus mobil uygulaması veya mobil sitesi üzerinden alan misafirler, 7 Mayıs – 7 Haziran 2018 tarihleri arasında tüm yurt içi ve Kıbrıs hatlarına yüzde 50’ye varan indirim fırsatından yararlanabilecekler.

Pegasus’un 41 ülkede 108 noktaya ulaşan uçuş ağı ve bahar kampanyası ile ilgili detaylı bilgilere havayollarının internet adresi üzerinden ulaşılabilir. Kampanya biletleri, sadece Pegasus’un mobil kanalları üzerinden alınabiliyor.

(FOTOĞRAF)

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