Pegasus Havayolları'ndan 1 milyon 725 bin koltuklu indirim kampanyası

Anıl UÇAN/İSTANBUL (DHA) PEGASUS Havayolları’nın başlattığı yeni kampanya ile birlikte 1 milyon 725 bin koltuk yüzde 30 indirimli satışa sunuldu.

Kampanya kapsamında biletlerini bugün ve yarın, 7 Mayıs -7 Haziran 2018 tarihleri arası yurt içi uçuşları için www.flypgs.com veya mobil kanallarından alanlar yüzde 30 indirimden yararlanabilecek. Kampanya dahilinde 1 milyon 725 bin koltuk satışa sunuldu.

Pegasus’un “Yurt İçinde Mevsim Normallerinin Üstünde İndirim” kampanyası ile ilgili detaylı bilgilere www.flypgs.com üzerinden ulaşılabilecek.

Pegasus Havayolları’ndan kampanya ile ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Kampanyadan faydalanmak için www.flypgs.com veya Pegasus Mobil üzerinden uçuşunu gerçekleştirmek istediğin kampanya dâhilindeki hatları ve tarihi seç. Ödeme adımında karşına çıkacak Kampanyalar bölümünden \"Yurt İçi %30 İndirimli” seçeneğini işaretle. Onayla/Devam butonuna bastığında PNR’daki bilet tutarının %30 indirimli olarak toplam tutara yansıdığını göreceksin.

Kampanya Kuralları:

Satış Tarihi: 20-22 Şubat 2018 (Türkiye yerel saatine göre 22 Şubat 2018 23:59’a kadar geçerli.)

Uçuş Tarihi: 7 Mayıs 2018 – 7 Haziran 2018

Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar: Tüm yurt içi hatlar (Kıbrıs hatları dahil değil.)

Kampanya İndirim Oranı: %30 İndirim

Koltuk adedi: 1.725.171

Kampanya flypgs.com, mobil site veya Pegasus mobil üzerinden satın alınan biletlerde geçerlidir. Kampanyadan çocuk misafirlerimiz de faydalanabilir

İndirim iç hatlarda Eko paket ücreti üzerinden uygulanır. Eko dışındaki paketler için sadece bilet fiyatı üzerinden indirim uygulanacaktır. Bilet fiyatı üzerine eklenecek ek hizmetler (koltuk, yemek, bagaj gibi) ve paketler ayrıca ücretlendirilecektir.

Kampanya ücretine check-in bedeli dahildir. Uçuşlarda her bir misafir ve her bir uçuş segmenti için yurt içi hatlarda 10 TL’den başlayan check-in bedeli tahsil edilir. Bu bedel, ülkeler ve uçuş yapılacak uçuşlar bazında değişiklik gösterir.

Kampanyadan faydalanarak satın alınan biletlerin açık bilete çevrilmesi durumunda, yeni oluşturduğunuz bilet kampanya şartlarına uymuyorsa yani biletleme ve/veya uçuş tarihleri ile uçuşun yapılacağı hatlar kampanya kapsamında değilse, ilk biletlemeden hak ettiğiniz indirim tutarı yeni bilette uygulanmaz ve kampanya kapsamında ödenen tutar üzerinden mevcut iptal değişiklik kuralları ile bilet farkı tahsil edilir.

Kampanya başka bir puan veya indirim kampanyasıyla birleştirilemez.

İptal ve iade - değişiklik için ücret sınıfının kuralları geçerli olur.

İptal ve iade - değişiklik durumunda PNR’daki tüm misafirler için işlem yapılabilir, her bir misafir için ayrı işlem yapılamaz.

Pegasus, kampanya kurallarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.”

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