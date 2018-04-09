Pegasus Havayolları ilk çeyrekte yolcu sayısını yüzde 18 artırdı

Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA)-PEGASUS Havayolları, 2018 yılının ilk çeyreğinde yolcu sayısını yüzde 18 arttırarak 6 milyon 790 bin yolcuya hizmet verdi. .

Pegasus Havayolları Aydınlatma Platformu (KAP)’a 2018 yılı ilk çeyrek yolcu trafik sonuçlarını paylaştı. Pegasus Havayolları ocak,şubat ve mart aylarında yolcu sayısını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artırarak 6 milyon 790 bin yolcuya hizmet verdi. Dış hatlarda yolcu sayısını yüzde 16 artırarak 2 milyon 460 bin olarak gerçekleştirdi. İç hatlardaki yolcu artışı ise yüzde 18 oldu. Bu dönemde taşınan iç hat yolcusu ise 4 milyon 280 bine ulaştı. Pegasus Havayolları’nın ilk çeyrekte doluluk oranı ise yüzde 3.6 artışla yüzde 84.5 olarak gerçekleşti. İç hatlarda doluluk oranı yüzde 87, dış hat doluluk oranı ise yüzde 80 olarak gerçekleşti.

MART AYINDA YÜZDE 15 ARTIŞ

Pegasus Havayolları’ndan yapılan açıklamada, 2018 yılı Mart ayı yolcu sayısı ise yüzde 15 artışla 2 milyon 380 bin olarak gerçekleşti. Mart ayı doluluk oranı ise yüzde 1,7 artışla yüzde 85 oldu. Mart ayında iç hat yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 1 milyon 490 bin olarak gerçekleşirken, doluluk oranı ise yüzde 87’ye yükseldi. Dış hatlarda yolcu sayısı ise yüzde 13 artışla 870 bin oldu. Dış hat doluluk oranı yüzde 81,5 olarak gerçekleşti.