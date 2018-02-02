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Ekonomi

Pegasus Havayolları 2018 yılı beklentilerini açıkladı

Anıl UÇAN/İSTANBUL (DHA)- PEGASUS Havayolları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, 2018 yılı sonuna ilişkin operasyonel ve finansal hedef ve beklentilerini yatırımcılarıyla paylaştı

02 Şubat 2018 18:40

Anıl UÇAN/İSTANBUL (DHA)- PEGASUS Havayolları, Kamuyu Aydınlatma Platformu\'nda (KAP) yer alan açıklamasında, 2018 yılı sonuna ilişkin operasyonel ve finansal hedef ve beklentilerini yatırımcılarıyla paylaştı.

Buna göre Pegasus, 2018\'de yolcu sayısındaki artışın çift haneli olarak yüzde 11-13 aralığında gerçekleşmesini planlıyor.  İç hat doluluk oranının yıllık bazda yatay kalmasını, dış hat doluluk oranının ise yıllık bazda 1-2 puan artmasını bekliyor.

Şirket, iç hat birim gelirlerinin yıllık bazda 5-6 TL’lik  dış hatlarda ise yıllık bazda 1-2 euro daralma beklentisinde. Ayrıca Faiz, Vergi, Amortisman ve Kira Öncesi Karı (FAVKÖK) marjının yüzde 22,5-23,5 aralığında gerçekleşmesini bekliyor.

(FOTOĞRAF)

 

 

 

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