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Ekonomi

Pegasus Hava Yolları, Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde finale kaldı

ANIL UÇAN/İSTANBUL (DHA)-PEGASUS, Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri kapsamında “Müşteri İçgörüleri ve Geri Bildirim” kategorisinde finale kaldı

19 Eylül 2018 16:12

ANIL UÇAN/İSTANBUL (DHA)-PEGASUS, Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri kapsamında “Müşteri İçgörüleri ve Geri Bildirim” kategorisinde finale kaldı.

Uçmanın herkesin hakkı olduğuna inanan Pegasus Hava Yolları, dünyanın dört bir yanındaki işletmelerin müşteri deneyimi projelerini ödüllendiren Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri kapsamında “Müşteri İçgörüleri ve Geri Bildirim” kategorisinde finale kaldı. Hedeflerinin odağına müşteri deneyimini sürekli olarak iyileştirmeyi koyan Pegasus, ödüller kapsamında finale kalarak Türk sivil havacılığını uluslararası alanda temsil etmiş oldu.

Pegasus Hava Yolları Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk: “Pegasus Hava Yolları olarak, en öncelikli hedeflerimizden biri misafirlerimizin uçuş öncesi, sırası ve sonrasındaki seyahat deneyimlerini daha da geliştirmek ve iyileştirmek.Bu kapsamda yapmaya devam ettiğimiz etkin projelerle Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri kapsamında “Müşteri İçgörüleri ve Geri Bildirim” kategorisinde finale kaldığımızı paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, ödüller kapsamında Türk sivil havacılık sektörünü temsil etmek de bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Misafir deneyimini her geçen gün daha da iyileştirmeye devam edeceğiz” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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