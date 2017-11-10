Pegasus GM Nane: 2016’da başlattığımız verimlilik çalışmalarının meyvelerini topluyoruz

İstanbul, 10 Kasım (DHA) - Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, şirketin aktif büyüklüğünü yılın ilk dokuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 7.28 milyar liraya yükselttiklerini belirterek, \"2016’da başlattığımız verimlilik çalışmalarının meyvelerini topluyoruz” dedi.

Pegasus Hava Yolları, 2017 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, “2017 yılını bir yenilenme dönemi olarak gördüğümüzü ve asıl büyümenin 2018 ve sonrasında gelmesini beklediğimizi sene başında ifade etmiştik\" dedi ve ekledi:

\"Bu büyümeyi yakalamak adına çok çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. 2016’da başlattığımız verimlilik çalışmalarının meyvelerini topluyoruz. Rakamlar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Sivil havacılık sektörü genel anlamda çok daha iyi bir durumda, geçtiğimiz yılların olumsuz etkilerinden sıyrıldı. Ülkemizin ekonomisine, sivil havacılık ve turizm potansiyeline inancımız tam.\"

Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) yaptığı açıklamada yer alan verilere göre Pegasus, yılın ilk dokuz ayında cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 46 artırarak 4.16 milyar liraya, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artırarak 2.05 milyar liraya, aktif büyüklüğü de yüzde 30 artarak 7.28 milyar liraya yükseltti.

Pegasus\'tan yapılan açıklamaya göre, yılın ilk dokuz ayında yüzde 28.2, üçüncü çeyreğinde yüzde 44.1 Faiz, Amortisman, Vergi ve Kira Öncesi Kâr (FAVKÖK) Marjı ile yılın ilk dokuz ayında 1.17 milyar liralık, üçüncü çeyreğinde 906 milyon liralık operasyonel FAVKÖK gerçekleştiren şirketin dönem kârı ise ilk dokuz ayda 492 milyon lira, üçüncü çeyrekte de 538 milyon lira oldu.

Pegasus, yılın ilk 9 ayında yurt içi ve yurt dışı toplam misafir sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14.9 artış sağladı ve 20.78 milyon misafirine hizmet verdi. Geçen yılın aynı dönemine göre yurt içinde yüzde 9.1 artışla 12.46 milyon, yurt dışında ise yüzde 22.7 artışla 7.88 milyon misafirini uçurdu. Yılın ilk dokuz ayında yan gelirlerini de yüzde 38 artırarak toplam yan gelirlerini 845 milyon liraya yükselten Pegasus’un kişi başına elde edilen yan gelirleri ise yüzde 20 artarak 40.7 lira olarak gerçekleşti. (Fotoğraflı)