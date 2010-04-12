Pegasus, genç üniversiteli tasarımcıları arıyor

T24- Genç, dinamik ve yenilikçi havayolu Pegasus yine bir ilke imza attı. Kabin memuru üniformalarını Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin Moda Tasarım bölümü öğrencileri hazırlayacak.



Üniforma yenileme sürecinde Türkiye’de ilk kez farklı bir uygulama yürütülüyor; üniversitelerin moda tasarımı bölümlerinde yarışma açılıyor. 1. Pegasus Uçan Genç Tasarımcılar Yarışması sonunda özel jüri aracılığıyla en uygun üniforma seçilecek ve uçmanın kolay yolu Pegasus’un kabin memurlarının yeni üniforması moda tasarımı öğrencileri tarafından tasarlanacak.



Pegasus Hava Yolları, kabin memuru üniformalarını yarışma ile belirliyor. Nisan ayında Türkiye’de tam 17 üniversitenin Güzel Sanatlar Fakülteleri Moda Tasarım bölümü öğrencileri arasında başlatılan yarışma sonrasında Pegasus yeni kabin uniformaları seçilecek.





1. Pegasus Uçan Genç Tasarımcılar Yarışması sonrasında Pegasus kabin memurlarının ünformalarına gençlik dinamizminin gelmesi de amaçlanıyor.





Yarışmanın jüri üyeleri arasında moda tasarımcıları Mehtap Elaidi ve Özgür Masur, Pegasus Havayolları Yöneticileri’nden Nurçin Özsoy ve Özlem Ersoylu Mutluer, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü Yardımcı Doçent Yeşim Bağrışen, organizatör ajans Some Agency Başkanı Mehmet Alişan ve Aşk-ı Memnu dizisi stil danışmanı Deniz Marşan bulunuyor. Yarışma Haziran ayında sonuçlanacak. Dereceye girenler Haziran ayının ilk haftasında Beyoğlu’nun özel mekanlarından The Hall’da düzenlenecek özel bir parti ile açıklanacak.



Jüri Başkanı Pegasus Kabin Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Özsoy “Pegasus olarak her alanda öncü olmaya çalışan bir havayolu olduğumuz için yeni üniformalarımızı üniversitelerimizin genç tasarımcıları hazırlasın istedik. Kabin ekibindeki arkadaşlarımız da yeni tasarlanacak üniformalarımızla, uçaklarımızda misafirlerimizin karşısına daha dinamik bir imajla çıkacak olmanın heyecanını yaşamaya başladılar” dedi.



Yarışmada birinci olacak üniversiteli tasarımcı 7.500 TL. ve Paris’e 2 kişilik gidiş dönüş uçak bileti, ikinci 5.000 TL. ve Londra’ya gidiş dönüş uçak bileti, üçüncü ise 2.500 TL. ve Bodrum’a gidiş dönüş uçak bileti kazanacak.



Yarışmanın başvuru tarihleri 1 Nisan – 7 Mayıs olarak belirlenmiş. Yarışmanın tüm detayları ve katılım şartlarına www.ucmasirasisende.com adresinden ulaşılabilir.