Pegasus, CNN Türk'e kazayı yorumlayan eski savaş pilotunu işten çıkardı!

T24 Haber Merkezi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağının parçalara ayrılmasıyla 179 kişi yaralandı, 3 kişi hayatını kaybetti. CNN Türk'e bağlandıktan sonra yayından alınan eski savaş pilotu Bahadır Altan'ın Pegasus Havayolları'ndaki işinden çıkarıldı.

Pegasus Havayolları'nda eğitmen ve kontrol hocası olarak çalışan Bahadır Altan, uçak kazası sonrası yaptığı açıklamaların ardından şirkete çağrıldığını ve 'haklı sebeple fesih' gerekçesiyle işten çıkarıldığını söyledi.

Yaptığı açıklamalarda eski savaş pilotu ünvanını kullandığına dikkati çeken Bahadır Altan, işten çıkarılmasında iktidarın baskısı olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Altan, tazminat haklarını 'haklı sebeple fesih' gerekçesiyle alamadığını, konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.

Bahadır Altan Twitter'da konu hakkında yaptığı paylaşımda "Freni patlamış kamyon düzeni suçluyu buldu! Pegasus iş akdimi fesh etti. Hakikatı gizlemeye gücünüz yetmez. Ne vız gelen tehditleriniz, ne işten atmalarınız bizi susturamaz. Bu ülkeyi uçurumunuza teslim etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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