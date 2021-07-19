Pegasus casus yazılımı ile Kaşıkçı'nın çevresindekiler ve cinayeti soruşturan Türk yetkililer de hedef alınmış

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Aralarında aktivistler, gazeteciler, iş insanları ve siyasetçilerin bulunduğu çok sayıda kişiyi izlemek için kullanıldığını ortaya çıkan İsrail merkezli NSO Grubu'nun geliştirdiği Pegasus casus yazılımıyla 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda Suudi yetkililerce öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya yakın isimlerin de hedef alındığı belirtildi.

The Washington Post ve The Guardian gazetelerinin yayımladığı sızıntılara göre Kaşıkçı'nın eşi Hanan Elatr'ın Android telefonu bir Pegasus kullanıcısı tarafından hedef alındı. Hack girişiminin başarılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in telefonuna da gazeteci öldürüldükten birkaç gün sonra girildiği belirtildi.

The Washington Post'un aktardığına göre cinayetten sonra Kaşıkçı'ya yakın bir gazetecinin de telefonu hacklendi. Kaşıkçı'nın iki iş arkadaşının daha ve Türkiye'de cinayeti soruşturmakla sorumlu iki yetkilinin de sızan listede bulunduğu ifade edildi.

Elatr'ın telefonuna linkleri Pegasus kullancısının, Elatr'ın kardeşiymiş gibi davranıp linkler yollayarak girmeyi başardığı ifade edildi.