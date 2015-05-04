Pegasus bulmacasında 'kâfir' skandalı: Gayrimüslimlere verilen ad nedir?

Pegasus havayollarının uçaklarda ücretsiz dağıttığı Pegasus Magazine adlı derginin mayıs sayısında yer alan bulmacada "gayrimüslimlere verilen ad" sorusuna yanıt olarak "kafir" yazılıyor.

Dergide soruya verilen yanıtı için beş harfli bir kutucuk yer alıyor. Çözümlerin yer aldığı bölümde ise, bu sorunun yanıtında "kafir" karşılığı yer alıyor.

Doğan Burda Dergi'nin çıkarttığı yayının yetkilileri, bulmacaları dışarıdan aldıklarını söyledi.

Kafir sözcüğünün Türk Dil Kurumu'ndaki karşılıkları ise şöyle:

isim, din b. (***) Tanrı'nın varlığını ve birliğini inkâr eden kimse

ünlem Sevilen birine takılmak, sitem etmek için kullanılan bir seslenme sözü

Acımasız, zalim kimse

Genellikle Müslüman olmayanlara verilen ad.