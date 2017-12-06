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Ekonomi

Pegasus Anadolu’da 3 şehre daha uçacak

İSTANBUL, (DHA)- PEGASUS Hava Yolları, 2018' de İstanbul Sabiha Gökçen’den Bingöl ve Uşak’a, İzmir’den ise Ağrı’ya uçuş başlatıyor

06 Aralık 2017 14:59

İSTANBUL, (DHA)- PEGASUS Hava Yolları, 2018\' de İstanbul Sabiha Gökçen’den Bingöl ve Uşak’a, İzmir’den ise Ağrı’ya uçuş başlatıyor. 

Pegasus Hava Yolları, yeni yıl itibariyle uçmaya başlayacağı 3 yeni Anadolu hattını açıkladı. Ocak 2018\'de açılacak yeni hatlarla birlikte Pegasus, yurt içinde 38, yurt dışında 73 olmak üzere toplam 41 ülkede 111 noktaya uçacak. 17 Ocak\'ta İstanbul Sabiha Gökçen-Bingöl, 22 Ocak\'ta İstanbul Sabiha Gökçen-Uşak ve 24 Ocak\'ta İzmir-Ağrı uçuşları başlatılacak.

\"CUMHURBAŞKANIMIZ AĞRI\'DA MÜJDELEDİ

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, Pegasus Hava Yolları\'nın uçuş ağına her geçen gün yeni noktalar eklediğini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da Ağrı’da müjdelediği gibi, İzmir-Ağrı uçuşlarımız Ocak 2018’de başlıyor. Bu sayede Türkiye’nin batısı ile doğusunu kısa uçuş süreleriyle birbirine bağlayacak ve misafirlerimizi yeni uçuş noktalarına ulaştıracağız. Sabiha Gökçen-Bingöl, Sabiha Gökçen-Uşak ve İzmir-Ağrı uçuşlarımızın başlamasıyla birlikte, ocak ayında Anadolu’ya 3 yeni hat açmış olacağız. Misafirlerimize Pegasus farkını yaşatabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

(FOTOĞRAF)

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