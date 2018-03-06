Pegasus 2017'de misafir sayısını yüzde 15 artırdı, cirosunu 5,3 milyara yükseltti

İSTANBUL, (DHA)-PEGASUS Hava Yolları, 2017 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu\'nda (KAP) yer alan verilere göre 2017 yılında misafir sayısını yüzde 15,2 artırarak 27,82 milyona çıkaran Pegasus, cirosunu ise yüzde 44 yükselterek 5,3 milyar TL’ye çıkardı.Pegasus’un 2017 yılı net dönem kârı ise 501 milyon TL olarak gerçekleşti.

Pegasus, 2017 sonu itibarıyla iç hatlarda 16,89; dış hatlarda 10,45 milyon olmak üzere toplam 27,82 milyon misafirine hizmet verdi. Pegasus’un bir önceki yıla göre iç hat misafir sayısı yüzde 10,5 artarken, dış hatlarda misafir sayısı yüzde 21,7 oranında büyüdü.

FİLOYA 10 YENİ UÇAK EKLENİYOR

2012 yılında verdiği 75’i kesin toplam 100 uçaklık Airbus siparişi kapsamında, 25 adetlik satın alım opsiyonunu A321neo uçak tipi için kullanma kararı alan Pegasus, filosunu ve uçuş ağını genişletmek için de çalışmalarını sürdürüyor. Mart 2018 itibariyle filosunda toplam 75 uçağı bulunan Pegasus’un filosuna 2018 yılında 10 yeni uçak katılacak. Pegasus’un 10 yeni uçağından ilki şubat ayında teslim alındı.

“2018\'DEKİ HEDEFİMİZ MİSAFİR SAYIMIZ VE KAPASİTEMİZİ YÜZDE 11 İLE 13 ARTIRMAK\"

2017 yılının sonuçlarını değerlendiren Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, havacılık sektöründe 2017 yılında temkinli bir iyileşme olduğunu ifade ederek, “Asıl büyümenin 2018 itibarıyla geleceğini öngördüğümüzü geçen seneden bu yana ifade ediyoruz. Sektörümüzdeki ve şirketimizdeki olumlu gidişat da bu düşünceyi pekiştiriyor. Sivil havacılık sektörü genel anlamda çok daha iyi bir durumda, geçtiğimiz yılların olumsuz etkilerinden sıyrıldı. Ülkemizin ekonomisine, sivil havacılık ve turizm potansiyeline inancımız tam. Pegasus olarak 2018 yılında misafir sayımızı ve kapasitemizi yüzde 11 ile 13 arasında artırmayı hedefliyoruz” dedi.

PEGASUS’UN ANA STRATEJİSİ MİSAFİR ODAKLI YAKLAŞIM VE TEKNOLOJİ

Teknolojinin Pegasus için 2018’in en öncelikli yatırım konuları arasında yer aldığını ifade eden Mehmet T. Nane, “Teknolojiyi yakından takip ederek ve bunu misafirlerimize artı değer katacak projeler üretmek için kullanarak geleceğe daha güçlü hazırlanıyoruz. Dünyada teknolojiyi en iyi kullanan ilk 10 havayolu arasında yer almayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

\"TÜM OPERASYON VE HİZMET NOKTALARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR\"

Pegasus\'un, misafir odaklı yaklaşımı ile 2018 yılı içerisinde misafirlerinin seyahat deneyimlerini kolaylaştırmak üzere tüm dijital kanallarını yenilemek için çalışmalarına devam ettiği belirtildi. 2016 yılında geliştirdiği EFB (Electronic Flight Bag) sistemiyle kokpitten kâğıt kullanımını kaldıran Pegasus’un, 2018 yatırım planları arasında kabini ve apronu da dijitalleştirerek ekiplerinin işlerini teknoloji yardımıyla kolaylaştırmak ve maksimum verimlilik elde etmenin yer aldığı duyuruldu. Tüm sistemlerini yeni teknolojileri kullanarak yeniden yapılandırmaya hazırlandığını belirten Pegasus, internet sitesinden mobil satış kanallarına, acente ekranlarından kontuarda kullanılan DCS ekranlarına kadar misafirlere daha hızlı ve akılcı hizmet sunabileceği tüm temas noktalarında optimizasyonu bu vizyon ve bakış açısıyla gerçekleştireceğini açıkladı.

Mehmet T. Nane, Pegasus’un misafirlerini daha iyi tanıyarak onlara daha iyi bir dijital deneyim yaşatma hedefiyle ilgili, “Yeni teknolojileri kullanarak hem operasyonlarımızda verimlilik hem de dijitalleşme hedeflerimizde sağlam adımlarla ilerliyoruz. Bu sistemlerle tüm operasyon ve hizmet noktalarımızı yeniden yapılandırıyoruz.” dedi.

\"İNSAN KAYNAKLARINA YATIRIMA DEVAM EDİLECEK\"

Bir diğer yatırım başlığını insan kaynakları olarak belirleyen Pegasus’un 2018 yılı ana hedefleri arasında sektörde yeni istihdam yaratmak da yer alıyor. Sektördeki büyümenin etkisiyle şirkette pozitif bir etki yaratıldığını ifade eden Mehmet T. Nane, “Şirketimizi en iyi şekilde yönetmek ve büyütmek kadar havacılık sektörünün gelişimine ve Türkiye’nin istihdamına katkı sağlamayı da ana hedef ve sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Pegasus olarak, 2018 yılı içerisinde yaklaşık 1.400 kişilik bir alım planlıyoruz.” dedi.

UYGUN ÜCRETLE ULAŞIM İMKANI SUNUYOR

1990 yılında charter uçuşlarla havacılık sektörüne giriş yapan Pegasus, 2005 yılında ESAS Holding tarafından satın alınarak düşük maliyetli iş modelini benimsemiştir. Pegasus, uygun ücretle ulaşım imkânı sunan, Türkiye’nin lider düşük maliyetli havayoludur. Hava yolu ile yolculuğun herkesin hakkı olduğuna inanan Pegasus, uyguladığı “low cost (düşük maliyetli hava yolu)” modeli ile misafirlerine uygun fiyatlı, zamanında kalkan ve genç uçaklarla seyahat etme imkânı sağlamaktadır. Pegasus, misafirlerini 38’i yurt içinde, 70’i yurt dışında olmak üzere toplam 41 ülkede 108 noktaya ulaştırmakta ve İstanbul Sabiha Gökçen üzerinden Türkiye ile Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Rusya, Orta Asya arasında bağlantılı uçuşlar gerçekleştirmektedir.

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