Peeling’i hekime yaptırın

Güneş ışınları ve yaşlanma gibi faktörlerin deride oluşturduğu kırışıkların, lekelerin, akne izlerinin giderilmesinde kullanılan "Peeling" yönteminin, mutlaka uzman hekim tarafından yapılması gerektiği bildirildi.



Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Atakan, yaptığı açıklamada, "Peeling (cilt soyma)"in derinin yapısını düzelten, değiştiren, canlandıran, gençleştiren tıbbi bir işlem olduğunu söyledi.



Peeling işlemleriyle güneş ışınları ve yaşlanma gibi faktörlerin deride oluşturduğu kırışıkların, lekelerin, akne lekelerinin giderilebildiğini ifade eden Prof. Dr. Atakan, "Bu işlemlerde kullanılan kimyasal solüsyonlar, cilde sürülerek bir tahriş oluşturulur. Daha sonra bu tahrişin iyileşmesi bekleniyor. İyileşme sırasında da cilt kendini yeniler. Peelingin mekanizması budur" dedi.



Prof. Dr. Atakan, peelingin çok basit bir işlemmiş gibi algılanmasının yanlış olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Peeling, basit bir işlem değil. Mutlaka uzmanları tarafından yapılmalı. Deride oluşturulan soyulmanın ardından yeni deri gelir. Yeni gelen cildin dokusu ve rengi daha düzgün ve daha homojendir. Peeling sırasında ciltte tahriş oluşturulur. Bunun için de cildin nasıl yenileneceğini, yenilenirken neler ortaya çıkabileceğini bilmek gerekiyor. Bu nedenle peeling, bu işi çok iyi bilen deri uzmanları tarafından yapılmalı. Uzman olmayan kişilerce yapılan bu tür işlemler sonrasında, kalıcı izler, ciltte renklenmeler gibi bazı komplikasyonlar ortaya çıkabilir."



Prof. Dr. Nilgün Atakan, hekimin gerekli gördüğü her yaşta uygulanabilen bu yöntemin, orta yaş ve üzerindeki kişilerce daha çok tercih edildiğini bildirdi.



Peeling işlemlerinin yaz aylarında yapılmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Atakan, şöyle devam etti:



"Peeling yaptırmak için güneş ışınlarının etkisinin daha az olduğu kış ayları tercih edilmeli. Kış ayları, güneşten korunmak daha kolay olacağı için peeling için en uygun mevsimdir. İşlem sonrasında da cilt güneşten korunmalı ve nemlendirilmelidir."



(AA)

