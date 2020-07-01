Pedro, Portekiz basınına konuştu: Beşiktaş'ın mali durumu çok kötü, 4 ay ev kiramı ödeyemedim

Beşiktaş'ın sezon başında Fransız ekibi Guingamp'dan kiraladığı ve daha sonra yollarını ayırdığı Pedro Rebocho, siyah-beyazlıların mali durumunun çok kötü olduğunu belirterek, "Altı ay boyunca parasız gittim ve şu anda hala gecikmiş ödemelerim var. Bu problemlerle oynamak istemiyordum. Motivasyonum yoktu" diye konuştu.

Beşiktaş'ın kısa süre önce yollarını ayırdığı Pedro Rebocho, ülkesinin basınına konuştu. Portekizli futbolcu, siyah beyazlı kulüpte yaşadıklarını anlattı.

"Kaldığım evde dört ay kira borcum vardı"

İstanbul'daki günlerinde kira borcunun olduğunu belirten oyuncu, "Kısa bir süre önce bana geri ödeme sözü verdikleri için kaldığım evde dört ay kira borcum vardı. O günden bu yana kulüp sadece 2 aylık ücret ödedi. Şu anda da 2 ay gecikmiş durumdalar. Olayı FIFA'ya sunmayı düşündük ancak bunu yapmayacağız.



Kulüple başımı belaya sokmak istemedim çünkü orada iyi hissediyordum. Ve finansal meseleler... Kıyafet veya araba satın almak değildi amacım. Bunun sebebi benim bir ailemin olması, ödeyecek faturalarım olması. Ya bu faturayı ödeyemezsem diye düşünmek istemiyordum" dedi.

"Beşiktaş mali açıdan çok kötü"

Son dönemde maddi sıkıntılar yaşayan Beşiktaş'ın mali açıdan çok kötü olduğunu dile getiren Rebocho, yaşadıklarını anlatmaya şu sözlerle devam etti: "Sözleşmemde takımla beraber 20 maça ulaşılması halinde Beşiktaş satın almak zorunda maddesi vardı. Ancak 17. maçımı yaptıktan sonra, yardımcı antrenör benimle konuşmaya geldi.



Kendisine baktığımda, bana 'Bildiğin gibi, kulüp mali açıdan çok kötü ve yöneticiler, satın alma opsiyonunu kullanmayacaklar. Bu yüzden bir sonraki maçta oynamayacaksın. Bugün oynaman gerekiyor ancak durum çözülene kadar, oynatmamalıyız' dedi. O andan itibaren hiç oynamadım. Birkaç kez ilk 18'e çağrıldım ama hissediyordum. Beni oynatmak için çağırmıyorlardı."

"6 ay parasız gittim"

Beşiktaş'ta motivasyonunun düştüğünü belirten sol bek, maddi sorunlar nedeniyle 6 ay para almadığını ve hâlâ geciken ödemelerin olduğunu da söyledi.