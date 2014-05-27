Pedofillerin takibi için DNA veri bankası

Türkiye’de çok sık görülmeye başlanan çocuklara yönelik cinsel istismar gibi suçlara karşı düğmeye basıldı. ‘Pedofiller’in takibi için DNA veri bankası kurulacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son dönemlerde Türkiye’nin gündemine gelen çocuklara yönelik cinsel istismar, tecavüz, taciz, çocuk pornosu yayma, paylaşma ve çocuk cinayetlerinin önlenmesi için çalışma başlattı. EGM Asayiş Daire Başkanlığı, pedofili hastalarının takibinde DNA veri bankası kurulması için rapor hazırlayarak Adalet Bakanlığı’na sundu. Çocuğa cinsel istismarda bulunan kişilerin takibi için yapılan çalışmada, pedofili hastası (sübyancı) kişilerin bilgileri (nüfus bilgileri, ne iş yaptığı, nerde oturduğu) EGM bünyesinde kurulacak bilgi bankasında toplanacak. Rapora göre, cinsel istismar, tecavüz, taciz eden, çocuk pornosu yayıp, paylaşan kişilerin, ‘kan, tükürük, doku, kemik, tırnak, saç’ gibi biyolojik örnekleri alınarak Emniyet Kriminal Laboratuvarı’nda DNA verileri ortaya konulacak. DNA profilleri sisteme kodlanarak kaydedilecek ve şüpheliye kısa sürede ulaşma ve kimlik tespiti sağlanacak.

Önleyici gözaltı

Mahallenin muhtarlarıyla bilgileri paylaşılacak ve takibe alınacak bu kişiler ilköğretim okulları, çocukların yoğun olarak bulunduğu merkezlerin yanında görülmeleri durumunda gözaltına alınarak polis merkezlerine alınacak. Söz konusu kişilerin şehir dışında takibi sağlanırken, bilgilerinin İnterpol bilgi havuzuna da aktarılmasıyla bu kişilerin gittikleri ülkelerin güvenlik birimleri de bilgi sahibi olabilecek.

Cezalar caydırıcı olmalı

TÜRKİYE’nin, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, Avrupa Konseyi’nin Çocuk İstismarı ile ilgili hukuki antlaşmalarına, Dünya Sağlık Örgütüne bağlı olarak çocuklarla ilgili birimlerin her türlü taahütünde imzası bulunuyor. Türkiye, 2003’te Türk Ceza Kanunu’nunda da çocuk haklarının korunması maddesine yer verdi. Ancak yapılan tüm hukuki düzenlemeler ve sözleşmelere rağmen çocuğa cinsel istismarın önüne geçilemedi.