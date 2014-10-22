Pedofiller internette tuzağa düşürüldü

Çocukların cinsel istismarıyla mücadele eden Hollandalı bir yardım kuruluşu tarafından gizli bir operasyon yürütüldü. Operasyonda, bir internet hesabı 10 yaşındaki Filipinli bir kıza aitmiş gibi gösterildi ve bu hesapla iletişime geçen 1000 erkeğin ayrıntıları dünyanın dört bir yanındaki güvenlik birimlerine iletildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, bu şekilde hüküm giyen ilk kişi ise Avustralya'da yaşayan bir pedofil oldu.

Bu kişiler Sweetie (Türkçesiyle "Tatlım") mahlasıyla açılan hesabın sahibi olduğunu sandıkları "kız çocuğundan" internet kamerası önünde seks eylemleri gerçekleştirmesini istedi.

Bu kişiler arasındaki 110 İngilizin isimleri İngiltere'nin Ulusal Suç Kurumu'na gönderildi.

Kurum hiçbir tutuklama yapılmamış olmasına rağmen aktif soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Bir Avustralyalı hüküm giydi

Avustralya'da ise kayıtlı seks suçlusu olan Scott Robert Hansen, Brisbane Bölge Mahkemesi'nde kendisine yöneltilen üç suçlamayı da kabul etti.

Hansen Sweetie'ye müstehcen fotoğraflar gönderdiğini, kendi bilgisayarında çocuk cinsel istismarı görüntülerine sahip olduğunu ve seks suçlularına uygulanan kısıtlamaları ihlal ettiğini kabul etti.

Hansen iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak sekiz aydır gözaltında olduğundan hapse girmesi beklenmiyor.

Bunun yerine 12 aylık kısıtlama düzenine tabii olacak ve bir seks suçlusu tedavi programına aktarılacak.

Böylece Hansen, Sweetie projesi ile ilgili hüküm giyen ilk kişi oldu.

Sweetie projesi

Sweetie projesi Terre des Hommes isimli, çocukların cinsel istismarıyla mücadele eden Hollandalı bir yardım kuruluşu tarafından yürütüldü.

Dört araştırmacıdan oluşan bir ekip, 2013 yılında 10 hafta boyunca bu internet projesi üzerinde çalıştı.

Projede internet kamerası aracılığıyla gösterilecek bir bilgisayar avatarı da yaratıldı.

Projeye katılanlardan biri BBC'ye yaptığı açıklamada, kendileriyle iletişime giren bazı erkekler yüzünden karabasanlar gördüğünü söyledi.

Proje boyunca on binlerce erkek ekiple temas kurdu. 71 ülkeden 1000 kişinin isimleri ise Interpol'e verildi.