Pedofiliden yargılanacak ilk piskopos öldü

Pedofili nedeniyle Vatikan tarafından ilk defa yargılanacak olan eski Piskopos Jozef Wesołowski, odasında ölü bulundu. Vatikan’dan yapılan açıklamada, 67 yaşındaki Wesołowski'nin doğal nedenlerden öldüğü belirtildi.

soL Haber Portalı'ndaki habere göre, Papa Françis’in Katolik kiliselerinde pedofilinin yaygın olduğu suçlamaları nedeniyle başlattığı soruşturmalar kapsamında yargılanacak ilk isim olan eski Piskopos Jozef Wesołowski'nin davası, Vatikan’da çocuk taciziyle mücadele açısından önemli bir adım olarak görülüyordu.

Katolik Kilisesi’nin eski Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi olan Wesołowski, görevi sırasında para karşılığında çocuklarla cinsel ilişkiye girmekle suçlanıyordu. Tutuklama kararının ardından iki yıl önce Vatikan’a dönen ve ev hapsine alınan Polonyalı eski Piskopos, ayrıca Vatikan’da çocuk pornosu bulundurmaktan yargılanacaktı. 11 Temmuz’da görülmesi planlanan dava, Wesołowski'nin hastalığı nedeniyle ertelenmişti.

35 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilen Wesołowski'nin yargılanmadan ölmesinin, haziran ayında Katolik kiliselerinde pedofoili iddialarının araştırılması için bir komisyon kuran Papa Françis’in çocuk tacizine karşı başlattığı soruşturmaları olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.