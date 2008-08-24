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Sağlık

Pedikürün püf noktaları

Sağlıklı ve güzel ayaklar için, ayaklarınızın bakımını asla ihmal etmemelisiniz. İşte bu bakımı kolayca yapmanızı sağlayacak püf noktaları...

24 Ağustos 2008 03:00

* Normal şartlarda dört haftada bir yapılması yeterli olan pedikürün, ilkbahar ve yaz aylarında 15 günde bir yapılması gerekiyor.

* Ojelerinizi iyice temizledikten sonra ayaklarınızı sabunlu ve limonlu suyun içinde yaklaşık 20 dakika kadar bekletmelisiniz.

* Havluyla ayaklarınızın nemini aldıktan sonra, ayak törpüsüyle ölü derilerinizi temizleyin ve peeling yapın.

* Tırnak etlerinizi asla kesmeyin. Çünkü mikrop kapabilirsiniz. Ayrıca etleriniz daha sert çıkmaya başlar. Tırnak etlerinizi her zaman törpünün ucuyla geriye itin. Eğer etlerinizi mutlaka kesmeniz gerekiyorsa bir pens yardımıyla dikkatlice kesin.

* Tırnaklarınızı törpüyle şekillendirdikten sonra, parlak ve pembe bir görünüm almaları için tırnak yüzeyi için özel olarak geliştirilmiş törpüyle törpüleyin.

* Ayak tırnaklarınızı kavisli değil, hep düz kesmeye özen gösterin. Çünkü kavisli kesimler içten uzayarak batıkların oluşmasına neden olabilir.

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