Pedallar çevre için dönecek

Küresel ısınmaya karşı pedal çevirdiler

İzmir Bisiklet Derneği üyeleri, "Herkes için Temiz Hava, Avrupa Ulaşımda Değişim ve Hareketlilik Haftası" (European Mobility Week) kapsamında, bugün ve yarın akşam şehir içi trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda pedal çevirerek, çevrenin önemine dikkati çekecek.Avrupa'da her yıl 16-22 Eylül arasında düzenlenen "Herkes için Temiz Hava Avrupa Ulaşımda Değişim ve Hareketlilik Haftası", İzmir'de de çeşitli etkinliklerle kutlanacak.Bu yıl European Mobility Week'in Avrupa'daki 2 binden fazla şehirde kutlanacağı, bu şehirler arasında her yıl yapılan değerlendirmeyle şehir içi ulaşımda entegre çözümler üreten ve daha çevreci yaklaşımlar sergileyen belediyelerin ödüllendirildiği belirtildi.Bu yıl Hırvatistan'ın Koprivnica şehrinin büyük ödüle layık görüldüğü hatırlatıldı. İzmir Bisiklet Derneği'nin de bu haftanın önemini vurgulamak, kamuoyunda farkındalık yaratmak ve halkı bilgilendirmek için bir dizi faaliyet gerçekleştireceği kaydedildi. Bunlar arasında, otomobilsiz kent günü bisiklet turu, bisiklet gruplarının şehir içi belirli güzergahlarda yol alması, seminer, söyleşi, afiş ve broşür dağıtımı gibi etkinlikler bulunduğu ifade edildi.İzmir Bisiklet Derneği üyelerinin, bugün ve yarın saat 18.00'de başlayacak turda, şehir içi trafiğin yoğun olduğu güzergahta pedal çevirerek, bisiklet haftasının önemini anlatan pankart ve afişler taşıyıp, çevreye dikkati çekeceği kaydedildi.