Pedagog Gözde Erdoğan KidzMondo'da ebeveynlerle buluşuyor

İSTANBUL, (DHA) - ÜNLÜ pedagog Gözde Erdoğan 2 Aralık pazar günü atölye buluşmaları kapsamında \'yaratıcılıkta sınır tanımayanlar\' konulu etkinlikte ebeveynlerle bir araya gelecek.

KidzMondo’da, 2 Aralık Pazar günü Pedagog Gözde Erdoğan ile birlikte ‘Hayat Oyunla Başlar’ etkinliği kapsamında anne babalar, çocukları için yaratıcılıkta sınır tanımayan oyunların provasını yapacak. Çocuklarıyla daha iyi iletişim kurmanın yollarını deneyimleyecekleri etkinlik, ebeveynlerin ücretsiz katılımına açık olacak.

\'Hayat Oyunla Başlar\' etkinliği kapsamında anne ve babaların, çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurma oyunun geliştirmelerinin yanı sıra, ruhu iyileştiren, olgunlaştıran ve birlikte olmayı destekleyen yönlerinin keşfedilmesi hedefleniyor.

EBEVEYNLER OYNAYARAK ÖĞRENECEK

Ebeveynler, KidzMondo tiyatro sahnesinde düzenlenecek deneyime dayalı farkındalık atölyelerinde çocuklarıyla doğru iletişim kurmaya çalışacak, onlarla güzel ve kaliteli zaman geçirmenin yollarını keşfedecek. Oyunun taşıdığı anlamları, çocuk gelişimindeki büyük önemini ve geleceği nasıl etkilediğini deneyimleyerek öğrenecek.

Pedagog Gözde Erdoğan’ın ebeveynleri değerlendirip ‘Özel Katılım Sertifikası’ vereceği ‘Hayat Oyunla Başlar’ etkinliği 2 Aralık Pazar günü 14.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Ücretsiz olarak verilecek atölyeye katılmak için KidzMondo’yu arayıp kayıt yaptırmak gerekiyor.