Pedagog görüşü dava seyrini değiştirdi; mahkeme çocukların velayetini bloger anneye verdi

Eşinden boşanmak isteyen bloger anne Nihan Kayalıoğlu, eşinin "Çocuklarımızın fotoğraflarını sosyal medyaya sunarak istismara davetiye çıkarmaktadır" şeklindeki yorumu üzerine çocuklarının velayetini alamamıştı. Blogger anne Nihan Kayalıoğlu'nun yüzü pedagog raporuyla güldü. Çocukların annede kalması yönünde görüşün yer aldığı raporu değerlendiren mahkeme, çocukların velayetini anneye verdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre sosyal medyada 200 bine yakın takipçisi olan ve neredeyse hergün iki çocuğunun fotoğraflarını paylaşan ünlü anne bloggerlardan Nehan Kayalıoğlu'na eşi Savaş İçten boşanma davası açtı. İstanbul Beykoz Aile Mahkemesi'ne başvuran İşten, eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığını belirterek boşanmayı talep etti. Çocuklarının velayetenin de kendisine verilmesini istedi. "Eşim çocuklarımız Can Ali ve Lila'nın fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesabında kamuya sunarak istismara davetiye çıkarmaktadır. Ayrıca kendisine ün kazandırmak için de çocuklarımın televizyon programlarına da katılması kabul edilemez" dedi.

Baba aynı zamanda Kayalıoğlu'nun çocuklarının fotoğraflarını kullanarak kendi tanınırlığını ve takipçi sayısını arttırdığını söyledi. Boşanma davası sürürken mahkeme aldığı ara kararda çocukların velayetini dava bitene kadar babaya bırakılmasına karar verdi. Ayrıca babanın çocuklarına ait fotoğraflarının anne tarafından sosyal medyadan paylaşılmama talebini de haklı bulan mahkeme Kayalıoğlu'nun o fotoğrafları paylaşılmasına yasak getirdi. Annenin çocuklarını görmesine ise haftasonu izin verildi. Uzmanlar bu kararın emsal niteliğinde olduğunu belirtirken tekrar görülen davanın duruşmasında mahkemeden ilginç bir karar geldi.

Çocuklar yeniden annede

Kayalıoğlu'nun avukatı Altın Mimir'in Tıp Fakültesinde görevli pedagoglardan aldığı rapor mahkemeye sunulunca davanın seyri değişti. Çocukların annede kalması onların gelişimini olumlu yönde etkileyeceğini belirten pedagoglar 'annesiz olmaz' dedi. Raporu değerlendiren aile mahkemesi çocukların velayetini bu defa anneye vermeye karar verdi. Ancak annenin çocuklarına ait fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmasına getirdiği yasağın ise devam etmesi yönünde karar tahsis edildi.