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BBC Türkçe

'Peçeteye çizilen haritayla' Libya'yı 'Osmanlı sınırlarına döndürme planı'

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre Donald Trump'ın yardımcılarından Sebastian Gorka, Avrupalı bir diplomatla buluşmasında peçeteye çizdiği haritayla Libya'yı Osmanlı dönemindeki sınırlara göre bölmeyi teklif etti.

10 Nisan 2017 09:36

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre üst düzey bir ABD'li yetkili, peçeteye çizdiği haritayla Libya'yı Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki üç ayrı bölgenin sınırları üzerinden bölmeyi önerdi.

Stephane Kirchgaessner ve Julian Borger imzalı haberde Donald Trump'ın yardımcılarından Sebastian Gorka, Avrupalı bir diplomatla buluşmasında bir peçeteye çizdiği harita ile ülkeyi üçe bölmeyi teklif etti.

Plana göre Trablus ve Tobruk denize kıyısı olan Trablusgarp ve Sirenayka adlı iki ayrı ülke olurken Çad sınırına yakın Fizan bölgesinde de ayrı bir devlet kurulması öngörülüyor.

Trump'ın Libya özel temsilcisi olmak için çabalayan Gorka, "radikal İslam karşıtı" görüşleriyle biliniyor.

Libya'da 2011 yılındaki ABD destekli müdahalenin ardından Muammer Kaddafi'nin devrilmesiyle artan çatışmalar hâlâ sürüyor.

The Guardian'a konuşan uzmanlar ülkeyi üçe bölmenin bölgeler arasında bulunan petrol rezervleri nedeniyle sınır çatışmalarını körükleyeceği uyarısında bulunuyor.

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