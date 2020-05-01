Pearl Jam'in bir konserde çalacağı şarkıları belirlemek ister miydiniz; işte şansınız

T24 Dış Haberler

Grunge rockın önde gelen gruplarından Pearl Jam, Koronavirüs'ten etkilenenlere destek amacıyla şanslı bir hayranına grubun çalacağı şarkı listesini belirleme hakkı verecek.

ALL-IN kampanyası kapsamında müzisyenler, hayranlarına hayatlarında bir kez tecrübe edebilecekleri özel deneyimler sunuyor. Madonna ve Justin Bieber gibi isimlerden sonra kampanyaya katılan Pearl Jam, yapılacak açık arttırmayı kazanan kişiye grubun bir konserinde özel haklar verecek.

Açık arttırmayı kazanan kişi seçtiği konserden önce grubun yaptığı hazırlıkları izleyecek, daha sonra grubun solisti Eddie Vedder'la beraber grubun o akşam çalacağı şarkıları seçecek. Kazanan kişi konserin ilk yarısının "en iyi koltuktan" izlerken, ikinci yarıda da Vedder'ın gitar teknisyeni olarak sahne arkasında yer alacak.

Kazanana ayrıca imzalı bir Fender Telecaster gitar da verilecek. Vedder, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada en azından bir şarkılığına kazan kişiyi sahnede ağırlamak istediğini ifade etti.

Elde edilen gelir, Koronavirüs salgınından etkilenenlere bağışlanacak.