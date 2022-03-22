Peak Games'in 'çalıntı reklam' davasında karar çıktı

Oyun şirket Peak’in 8 Şubat 2019’da aynı anda 41 televizyon kanalında yayınladığı reklam filminin çalıntı olduğu iddiasıyla açılan davada karar çıktı. Peak'in dava açtığı Medina Turgul DDB’ye 10.5 milyon TL ceza verildi.

Reklam filminin bir otomobil firmasının yurt dışındaki reklamında kopyalandığı ortaya çıkarken, Peak kampanyayı hemen durdurdu ve reklamı hazırlayan ünlü reklam şirketi Medina Turgul DDB’ye dava açtığını duyurdu.

Medyatava'nın haberine göre, 3 yıldır devam eden davada dün karar açıklandı.

19. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi ünlü reklam ajansı Medina Turgul DDB’nin Peak Games için hazırladığı reklam filminin çalıntı olduğuna hükmetti. Mahkeme davacı Peak şirketine 100 bin TL’si manevi olmak üzere toplam 10.5 milyon TL ödenmesi kararı aldı.