Peak Games'i sattı, Kıbrıslı Yalısı'nın harem bölümünü satın aldı

Yerli mobil oyun şirketi Peak Games'i 2020 yılında 1.8 milyar dolara ABD'li oyun devi Zynga'ya satan Sidar Şahin, Boğaz'daki Kıbrıslı Yalısı'nın bir bölümünün yeni sahibi oldu.

Sidar Şahin, nisan ayında Kandilli’de bulunan ünlü Kıbrıslı Yalısı’nın harem bölümünü 19 milyon dolara TRT’de yaptığı spor yorumlarıyla da tanınan Ömer Üründül’den satın aldı.

Kıbrıslı Yalısı; harem, selamlık ve müştemilat olmak üzere 3'e bölünmüş durumda. Selamlık bölümünde İzzet Mehmet Paşa'nın varisleri yaşarken, yalının sağ tarafında yer alan harem bölümünde ise Sidar Şahin yaşayacak.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Üsküdar ilçesinin Kandilli Göksu Caddesi’nde bulunan, Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa Yalısı, günümüze iyi durumda gelebilmiş yapılar arasında. Küçüksu’nun en eski yalılarından biri olan bu yalı, sırtını arkasındaki yamaçlara dayamış durumda. Eski Küçüksu Plajı’nın hemen yanında yer alan Kıbrıslı Yalısı, 64 metrekarelik sahil cephesine sahip. Kıbrıslı Yalısı'nda 21 oda bulunuyor.

Boğaziçi’nden söz eden eski kaynaklar, yalının ilk sahibinin Sultan I. Abdülhamit (1725– 1789) devri sadrazamlarından İzzet Mehmet Paşa olduğunu ileri sürüyor. Yalı, ‘Kıbrıslı’ adını ise Mehmet Paşa ailesinden sonra satıldığı Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa’dan alıyor. 1840 yılında Mehmet Paşa tarafından satın alınan yalı; harem, selamlık ve müştemilat olmak üzere üçe bölünmüş durumda. Selamlık bölümünde İzzet Mehmet Paşa’nın varisleri yaşarken, yalının sağ tarafından yer alan harem bölümünde ise Sidar Şahin yaşayacak.