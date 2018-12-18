PBoC: Devlet kontrollü kripto para birimi yuanın yerini alacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Aralık (DHA) – Çin Merkez Bankası (PBoC) üzerinde çalıştığı devlet kontrollü kripto para biriminin, Bitcoin, yuan ve hatta dolara rakip olabileceğini duyurdu.

Kripto para birimleri piyasaları, ICO (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) projeleri, kripto para birimleri ticareti ve kripto madenciliği gibi çeşitli kripto ve blockchain eylemlerine kısıtlayıcı yaptırımlar getiren Çin yönetimi, devlet kontrollü ve blockchain temelli kendi kripto para birimi üzerinde çalışıyor.

Çin merkezli IPR Daily, PBoC’nin 2016 yılından bu yana 44’ü blockchain bağlantılı olmak üzere toplam 78 dijital para birimi patenti aldığını ve bankanın dünyada genelinde beşinci en verimli patent sahibi olduğunu açıklamıştı.

Kripto para birimi çalışmalarının yanında PBoC’nin ayrıca, Pekin merkezli Dijital Para Birimi Kurumu için ekonomistler ve program geliştiricileri aradığı belirtildi.

İlk olarak PBoC eski Guvernör Yardımcısı Zhou Xiaochuan’ın, Çin’i Bitcoin’den “korumak” adına oraya attığı ve merkezsizleşmiş bir teknolojinin aksine devlet kontrolündeki bir para biriminin devletin Çin halkı üzerindeki kontrolünü arttıracağı projesine ilişkin geçen yıl açıklama yapan PBoC’nin şu anki Guvernör Yardımcısı Fan Yifei, uygulamaya girdikten sonra Çin devleti kontrollü bir kripto para biriminin ülkenin şu anki para birimi olan yuanın yerini alacağını söylemişti.

Çin’in ABD ile süren ticari gerginliği sebebiyle ülke genelinde çoğu bankacı ve politikacının, ABD’nin uluslararası piyasalardaki üstünlüğüne alternatif bir ödeme yöntemine sıcak baktığı da belirtildi.