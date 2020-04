Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin: Yeni üretilecek SİHA'lardan birine Bilecik adının verilmesini istiyoruz

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, vatandaşlarla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) destek olmak amacıyla kampanya başlattıklarını belirterek, "Pazaryeri'nden bir fitil ateşlemek istedik. Yeni üretilecek olan SİHA'lardan birine Bilecik adının verilmesini istiyoruz" dedi.



Pazaryeri ilçesinde, bağımsız belediye başkanı seçildikten sonra AKP'ye katılan Zekiye Tekin, TSK'ye destek olmak amacıyla kampanya başlattıklarını açıkladı. İlçedeki herkesi TSK Güçlendirme Vakfı'na bağışta bulunmaya davet eden Tekin, "Suriye'nin İdlib bölgesinde kahramanca mücadele eden Mehmetçiğimizin yanındayız. Mehmetçiklerimizin şehit ve gazi olmasıyla Türk Milleti'nin yüreğine ateş düşmüştür ama milli gururumuz, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) şehitlerimizin intikamını misli ile almıştır" ifadelerini kullandı.



Türk Milleti'nin her zaman ordusunun yanında olduğunu anlatan Zekiye Tekin, yeni üretilecek olan SİHA'lardan birine 'Bilecik' isminin verilmesini istediğini söyledi. Tekin, "Bu konuda gerekli mercilere müracaatlarımızı başlattık. Her şehrin, her ilimizin adıyla bir SİHA olsun, ordumuzun yanındayız" diye konuştu.



Tekin, ilçedeki herkesi orduya destek vermek amacıyla TSK Güçlendirme Vakfı hesaplarına bağışta bulunmaya davet ederek, açıklama kısmına 'Bilecik SİHA' yazdırmalarını istediğini de kaydetti. (DHA)