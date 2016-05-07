Pazartesiden itibaren sıcak havalar geliyor

Mayıs ayının ilk haftasını yağış ve kapalı hava ile geçerken meteorolojiden beklenen 'bahar' müjdesi geldi. Pazartesinden itibaren bulutlar ve yağış adım adım Doğu'ya doğru kayacak ve hafta ortasından itibaren artık sıcaklar başlayacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre cumartesi ve pazar günü Türkiye genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Muğla, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın iç kesimleri ve Denizli'nin güneydoğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların özellikle Rize, Artvin, Osmaniye, Adana'nın doğusu ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde ise hava çok bulutlu.

Pazardan itibaren ise sıcaklık artışı başlıyor. İç ve batı kesimlerde ilk etapta sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak.