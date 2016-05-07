T24 LogoT24 Logo
Çevre

Pazartesiden itibaren sıcak havalar geliyor

İç ve batı kesimlerde sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak

07 Mayıs 2016 16:35

Mayıs ayının ilk haftasını yağış ve kapalı hava ile geçerken meteorolojiden beklenen 'bahar' müjdesi geldi. Pazartesinden itibaren bulutlar ve yağış adım adım Doğu'ya doğru kayacak ve hafta ortasından itibaren artık sıcaklar başlayacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre cumartesi ve pazar günü Türkiye genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Muğla, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın iç kesimleri ve Denizli'nin güneydoğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların özellikle Rize, Artvin, Osmaniye, Adana'nın doğusu ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde ise hava çok bulutlu.

Pazardan itibaren ise sıcaklık artışı başlıyor. İç ve batı kesimlerde ilk etapta sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak.

 

ETİKETLER

hava durumupazartesisıcaklık artacakbatı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24