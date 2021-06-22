Pazartesi suç duyurusunda bulunacağını söylemişti; Veyis Ateş'ten yeni açıklama

Firari Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon Euro istediği iddia edilen ve HaberTürk'ten istifa eden Veyis Ateş, hakkındaki iddialar ve mal varlığının araştırılması konusunda henüz suç duyurusunda bulunmadığını aktardı.

Veyis Ateş, Halk TV'de İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlarken hakkındaki iddialara ilişkin olarak "Sağlık Bakanlığı'na tıbbi cihaz sattığım iddiası da, suç duyurusunda bulunacağım. Bakanlıkta hangi ihaleye müdahale etmişim, yahut herhangi bir bakanlıkta hangi ihaleye müdahale etmişim, hangi devlet merciinden benim kasama para gelmiş pazartesi günü suç duyurusunda bulunmaya hazırım." ifadelerini kullanmıştı.

"Avukat arkadaşlar hazırlıklarını yapıyor"

OdaTV'de yer alan habere göre, henüz suç duyurusunda bulunulmadığını aktaran Ateş, "Avukat arkadaşlar hazırlıklarını yapıyor" dedi.

"Suç duyurunuz bugün içinde tamamlanacak mı" sorusuna ise Ateş, "Arkadaşlarla görüşüyoruz. Yakında duyarsınız" yanıtını verdi.

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