Pazartesi sendromu için ideal: Tiyatrolu Pazartesiler

Salon İKSV'de tiyatro günleri 11 ve 18 Mart günleri Aslıhan Erguvan'ın yazıp yönettiği " Lulabay: Bir Cihangir Hikayesi" oyunuyla başlıyor. Geçtiğimiz yıl 18. Istanbul Tiyatro Festivali'nde prömiyeri yapılan oyunda,ruh ve bedenin yer değiştirmesi, evi olanlar ve evi olmayanlar, dış dünyaya direnen iç dünya, kendini gizleme ama becerememe, iki arada bir derede kalmış aşk ve bu gelgitte kaybolan sokak çocuğu ile ev kedisinin öyküsünü özgün bir üslupla anlatılıyor.

25 Mart günü ise sahne Yiğit Sertdemir'in yazdığı "Karabahtlı Kardeşlerin Bitmeyen Şen Gösterisi" nin oluyor.Oyun, renkli kostümler,maskeler, kuklalar ve danslı şarkılarla izleyicilere eğlenceli biri tiyatro deneyimi vaaediyor.

Salon İKSV, 1 ve 8 Nisan günlerinde ise yeni bir oyuna ev sahipliği yapacak. Michel Foucault ve arkadaşlarının adliye arşivlerinden tekrar gün yüzüne çıkardıkları metinlerden hareketle yazılan "Ben, Pierre Rivière; annesini, kız kardeşini ve erkek kardeşini öldürdükten sonra hücresinde bu cinayetleri nasıl ve neden işlediğini anlatan bir metin bırakan Pierre Rivière’in hikâyesi keşfetmeye davet ediyor

Her biri pazartesi gününe denk gelen oyunlar 20.30'da sahneleniyor,biletler Biletix satış kanalları ve Salon gişesinden temin edilebilir.