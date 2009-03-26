Pazartesi günü okullar tatil

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 29 Mart yerel seçimleri nedeniyle 30 Mart Pazartesi günü okulların tatil edildiğini bildirdi



Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 29 Mart yerel seçimlerinde öğretmenlerin çoğunluğunun görevli alması ve okul binalarında oy kullanılacak olması nedeniyle, eğitim-öğretime hazırlıklar hemen tamamlanamayacağı için 30 Mart Pazartesi günü okulların tatil edildiğini

bildirdi.



Çelik, yaptığı açıklamada, 29 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimlerde öğretmenlerin sandık kurullarında görev alacaklarını ve okullarda oy kullanılacağını kaydetti.



Öğretmenlerin bir kısmının da sandık başkanı olarak görev yapacağını söyleyen Çelik, "Özellikle köylerde görev yapan öğretmenlerin dönmesi, sandık başkanlarının gece yarılarına kadar ilçe seçim kurullarına teslimat yapması gerekiyor. Bu öğretmenlerin de sabah erkenden okulda olmaları mümkün görünmüyor" dedi.



Okul binalarında seçim sandıklarının kurulacağına işaret eden Çelik, temizlik yapılması ve sandıkların kaldırılmasının da zaman alacağını belirtti.



Çelik, öğretmenlerin dinlenmiş olarak görev yapabilmeleri ve okul binalarının eğitim-öğretime hazırlanabilmesi için 30 Mart Pazartesi günü ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının tatil edildiğini bildirdi.



Çelik, konuya ilişkin genelgenin de valiliklere gönderileceğini söyledi.

