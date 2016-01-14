Pazartesi günü İstanbul'da hava sıcaklığı 12 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan verilere göre Türkiye kar yağışlı bir havanın etkisine girerken İstanbul'da Pazartesi günü hava sıcaklığı 12 derece düşmesinin tahmin edildiği belirtildi.

Hürriyet'in haberine göre yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Bilecik ve Siirt çevrelerinde karla karışık ve kar şeklinde görülecek yağışların Doğu Karadeniz, Van ve Iğdır dışında Doğu Anadolu Bölgesi ile Hatay'ın kıyı kesimleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Pazartesi kar yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç bölgelerde 2 ila 8 derece azalacak. Pazartesi günü kar yağışı bekleniyor. Rüzgar, genellikle batı ve kuzeybatı, doğu kesimleri, güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güney Anadolu'da kuvvetli (30-60 km/s) olarak esecek.

Bazı illerde sıcaklıklar

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerine kadar hafif yağmur ve yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 15

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların busabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 16

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 11

Erzurum: Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinde il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor)