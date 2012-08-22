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Yaşam

'Pazartesi depresyonu' hayalmiş

340 bin kişiyle anket yapan Amerikalı araştırmacılar, insanların Pazartesi günlerindeki ruh halinin diğer iş günlerine kıyasla daha kötü olmadığını ortaya çıkardı

22 Ağustos 2012 01:17

Pazartesilerden nefret ettiğimizi söylüyoruz, ancak araştırmalar Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerinin eşit derecede isteksizlik uyandırdığını iddia ediyor.

340 bin kişiyle anket yapan Amerikalı araştırmacılar, insanların Pazartesi günlerindeki ruh halinin diğer iş günlerine kıyasla daha kötü olmadığını ortaya çıkardı.

Katılımcıların haftasonu yaklaştıkça daha mutlu hissettiklerini belirtmesi ise "Cuma coşkusu" kavramını destekliyor.
Araştırmacılar, Pozitif Psikoloji Dergisi'nde yayınlanan araştırma raporunda ''Pazartesi depresyonu'' anlayışından vazgeçilmesi gerektiğini irdeliyor.

Stony Brook Üniversitesi'nden Prof. Arthur Stone, "Pazartesilerin berbatlığına dair evrensel bir kabul olmasına rağmen, bu inancın bir kenara bırakılması gerektiği sonucuna vardık. Kültürel mitler gün içindeki ruh halini ciddi derecede etkileyebilir" diyor. Ocak ayının son Pazartesi gününün yılın en depresif günü olduğu iddiası da benzer bir şekilde çürütüldü.

Prof. Stone'un ekibi, araştırma şirketi Gallup'un telefon mülakatları aracılığıyla topladığı verileri analiz etti. İnsanlar, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri haftanın diğer günlerine kıyasla daha mutlu ve daha az stresli olduklarını bildirdi. Prof. Stone, özel olarak Pazartesilerin sevilmemesinin, Pazar ve Pazartesi arasındaki zıtlıktan kaynaklandığını söylüyor. (BBC Türkçe)

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