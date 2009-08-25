Pazartesi aklandı, peki çarşamba

ABDli uzmanlara göre, haftanın en sevilmeyen gününün pazartesi değil çarşamba olduğu ortaya çıktı.



ABD’DE Vermont Üniversitesi’nde görevli Peter Dodds ve Christopher Danforth, dört yıl boyunca sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinde bırakılan sayısız mesaj ve 2.4 milyon blog (internet günlüğü) üzerinde incelemeler yaptı. Aşk, cennet, gurur, travma, cenaze gibi çeşitli kelimelere çeşitli puanlar vererek bir skala hazırlayan ve “bugün...hissediyorum” kalıbında yaklaşık 10 milyon cümleyi analiz eden matematikçiler, insanların en mutlu oldukları günün pazar, ikinci gününse pazartesi olduğunu belirledi.



En negatif etkili gün çarşamba çıktı



Uzmanlara göre insan, pazartesi günleri hâlâ hafta sonunun etkisinde oluyor. Negatif etkinin en hâkim olduğu gün ise çarşamba. Araştırmaya dair bir ilginç anekdot ise, insanların genel olarak en üzgün ve en mutlu olduğu güne dair... Buna göre, Barack Obama’nın ABD Başkanı seçildiği gün, son dört yılın en mutlu günü. Michael Jackson’ın öldüğü gün ise, insanların en mutsuz olduğu günlerden biri.

