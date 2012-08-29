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Yaşam

'Pazarlık yapan müşterilerede ceza kesilsin'

Bursa Emniyet Müdürlüğü, cadde üzerinde yaptıkları fuhuş pazarlığı nedeniyle trafiği sıkıştıran kadınlar ve travestilere fırsat vermiyor

29 Ağustos 2012 21:05

Adlarını açıklamayan bazı fuhuş yapan kadınlar, kendilerine yazılan cezanın, pazarlık yaptıkları kişilere de uygulanmasını istediler. Bursa’da genelev bulunmadığı için cadde ve sokaklarda müşteri aramak zorunda kaldıklarını belirten fuhuş kadınları, bazı arkadaşlarının bu nedenle mahalle aralarında dahi cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, cadde üzerinde yaptıkları fuhuş pazarlığı nedeniyle trafiği sıkıştıran kadınlar ve travestilere fırsat vermiyor. Polis, son bir hafta içerisinde trafiği etkileyen 61 kadın ve travestiye 72’şer TL’den toplam 4 bin 392 TL para cezası kesti. 
 
Nufusu 2 milyon 650 bine ulaşan Bursa’da polis, cadde ve yol üzerinde fuhuş pazarlığı yaparak trafiği sıkıştıran kadın ve travestilere ’Kabahatlar Kanunu’na göre 72’şer TL para cezası kesiyor. Son bir hafta içersinde 61 kişiye ceza yazıldı. Fuhuş pazarlığının yapıldığı Yalova Yolu, Balıkesir Yolu ve Kükürtlü Caddesi’nde sivil ekipler de oluşturan polis, özellikle geceleri trafiği aksatan fuhuşçu kadın ve travestilere ceza kesiyor.
 
Adlarını açıklamayan bazı fuhuş yapan kadınlar, kendilerine yazılan cezanın, pazarlık yaptıkları kişilere de uygulanmasını istediler. Bursa’da genelev bulunmadığı için cadde ve sokaklarda müşteri aramak zorunda kaldıklarını belirten fuhuş kadınları, bazı arkadaşlarının bu nedenle mahalle aralarında dahi cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi.

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